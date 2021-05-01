  • 28 мая 202128.05.2021пятница
  • USD73,4580
    EUR89,6555
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 40 тысяч школьников Тюменской области проверили свою финансовую грамотность

Общество, 13:58 28 мая 2021

Учи.ру во Вконтакте | Фото: Учи.ру во Вконтакте

Более 40 тыс. школьников тюменского региона проверили свои знания по предпринимательству и финансовой грамотности, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Всероссийская онлайн-олимпиада "Юный предприниматель и финансовая грамотность" прошла на образовательной онлайн-платформе "Учи.ру". Участники олимпиады решали задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, а также тренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов.

Легче всего юным предпринимателям дались задания, связанные с определением статей семейного бюджета и выбором верной стратегии поведения при столкновении с мошенниками, их решили более 90% участников. Сложнее всего оказалось разобраться с вопросами формирования наиболее выгодной модели сотрудничества при ведении личного блога – с этим справились 10–20% школьников. Тема повторного использования отслуживших вещей для получения дохода вызвала затруднения у 70% учащихся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# финансовая грамотность , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:32 28.05.2021В тюменской "Конторе пароходства" развернется фестиваль "О любви к городу"
14:09 28.05.2021Тюменские пограничники мечтают о дальнейшем благоустройстве своего сквера
13:58 28.05.2021Более 40 тысяч школьников Тюменской области проверили свою финансовую грамотность
13:35 28.05.2021Шесть человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки