Более 40 тысяч школьников Тюменской области проверили свою финансовую грамотность

| Фото: Учи.ру во Вконтакте | Фото: Учи.ру во Вконтакте

Более 40 тыс. школьников тюменского региона проверили свои знания по предпринимательству и финансовой грамотности, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Всероссийская онлайн-олимпиада "Юный предприниматель и финансовая грамотность" прошла на образовательной онлайн-платформе "Учи.ру". Участники олимпиады решали задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, а также тренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и инструментов.

Легче всего юным предпринимателям дались задания, связанные с определением статей семейного бюджета и выбором верной стратегии поведения при столкновении с мошенниками, их решили более 90% участников. Сложнее всего оказалось разобраться с вопросами формирования наиболее выгодной модели сотрудничества при ведении личного блога – с этим справились 10–20% школьников. Тема повторного использования отслуживших вещей для получения дохода вызвала затруднения у 70% учащихся.