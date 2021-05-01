Губернатор осмотрел реконструированное здание начальной школы Тобольского лицея

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструированное здание начальной школы Тобольского лицея осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в муниципалитет 28 мая.

"После реконструкции, проведенной в рамках реализации программы "Тобольск-2020", в нашем здании имеется 12 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая, актовый зал, библиотека с доступом к удаленному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, медицинский и процедурный кабинеты, логопедический пункт, кабинет педагога-психолога, зал хореографии, тренажерный зал. На прилегающей территории расположены хоккейный корт и спортплощадка", - рассказала директор Тобольского лицея Марина Соломатова.

Неподалеку от школы, на ул. Семена Ремезова, планируется создать площадь освоения Сибири с 20-метровым монументом "Нулевой километр", доложил губернатору глава Тобольска Максим Афанасьев.

Напомним, во время рабочей поездки в Тобольск Александр Моор побывал в новом спорткомплексе "Молодость" и скейт-парке "Максимум". Губернатор высоко оценил создаваемую в Тобольске социальную инфраструктуру.

"Благодаря программе "Тобольск - 2020, которую мы реализуем совместно с компанией СИБУР, древняя столица Сибири получает современные социальные объекты. В городе создается комфортная среда для жизни. Сегодняшний Тобольск - красивый современный город, где есть все условия для занятий спортом, отдыха, творчества, развития туризма. Я рад за тоболяков. Уверен, мы продолжим реализацию нужных горожанам проектов в самых разных сферах жизни", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко