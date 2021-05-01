В Тобольске открыли обновленный спорткомплекс "Молодость"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В обновленном спорткомплексе "Молодость" могут заниматься спортом тоболяки всех возрастов. Об этом на открытии объекта сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, после реконструкции комплекс стал более удобным и современным.

"Название спортивного комплекса говорит само за себя. Сегодня он обрел вторую молодость. Появилось больше возможностей для занятий различными видами спорта. Есть теннисный зал, два бассейна. Пловцы могут проводить сухие тренировки, что очень важно для качественной подготовки. Но самое главное, что сейчас есть возможность для массового занятия спортом и современные условия условия для работы тренеров", - отметил глава региона.

Александр Моор осмотрел баскетбольный и тренажерный залы, большой и малый бассейны, зал для настольного тенниса, фитнес зал. Пообщался с юными спортсменами и ветеранами спорта.

Реконструкция спорткомплекса началась в 2019 году и завершилась в мае 2021. Здесь планируют развивать баскетбол, волейбол, плавание, настольный теннис, пауэрлифтинг, спортивные танцы, фитнес, аква-аэробику, ОФП, адаптивную физическую культуру, йогу и др.

Александр Моор также отметил, что в последние годы инфраструктура города преображается на глазах. Через два года в Тобольске откроется долгожданный центр гимнастики.

"Гимнастика - популярный вид спорта. Но тоболяки занимаются им на арендованных площадях и ждут когда появится свой центр. Сейчас завершается корректировка проектной документации. В ближайшее время мы объявим конкурс на выбор подрядчика. По плану в июле 2023 года появится новый спортивный объект".

Во время рабочей поездки в Тобольск Александр Моор также посетил крытый скейт-парк "Максимум" и осмотрит обновленное здание начальной школы лицея.

Евгений Новоселов