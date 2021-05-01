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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Один лесной и два ландшафтных пожара возникли в Тюменской области за сутки

Происшествия, 10:16 29 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один лесной пожар на площади 1,5 га и два ландшафтных пожара на площади 62 га возникли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

14 лесных пожаров, в том числе локализованных, действуют в области на текущий момент, ландшафтных пожаров - четыре.

За сутки ликвидирован один лесной пожар на площади 18 га и два ландшафтных пожара на площади 72 га.

На тушении природных пожаров задействованы лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, федеральной службы авиалесоохраны из регионов России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана", пожарные спасатели МЧС России и другие.

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# ландшафтные пожары , лесные пожары , пожароопасный сезон

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