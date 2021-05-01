В Тюменской области разрабатывают налоговые льготы для предприятий, заключающих СПИК

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Предприниматели, планирующие открыть в Тюменской области свой бизнес, могут практически на 15 лет обеспечить себе весомые преференции.

Так высоко оценил проект областного закона "Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт (СПИК)" вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров.

"Сейчас необходимо привлекать инвесторов, которые готовы заходить в Тюменскую область всерьез и надолго, - подчеркнул он. - Когда мы говорим об окупаемости бизнеса, то надолго – это 5-10-15 лет".

Проект нового закона предполагает, по словам Эдуарда Омарова, что налог на прибыль первые 5 лет после заключения контракта будет составлять всего 0,1%. Следующие 5 лет – 5%, последующие 5 лет – 10%.

"Планируются преференции и по налогам на имущество. Первые 5 лет – 0%, следующие 5 лет – 1,1%. Эти меры были сформулированы на основании опроса профессионального сообщества", - пояснил Эдуард Омаров.

Но в законопроекте есть и обратная сторона. Если вдруг предприниматель захочет на середине пути сойти с дистанции, то он возместит все убытки, которые принесёт бюджету. "Мера справедливая и бизнес это оценивает положительно", - считает Эдуард Омаров.

Новый способ привлечения инвестиций – специальный инвестиционный контракт (СПИК) был предусмотрен федеральным законом "О промышленной политике в РФ", вступившим в силу в июне 2015 года, наряду с индустриальными парками и промышленными кластерами.

Специальный инвестиционный контракт представляет собой взаимовыгодный обмен между субъектами промышленной деятельности и государством: инвестор в течение определенного срока создает, модернизирует либо осваивает промышленное производство, получая от государства предусмотренные законодательством преференции.

Стороной, предоставляющей льготы, могут выступать Российская Федерация, субъект Федерации. Тюменская область была одним из первых российских регионов, в которых были приняты законы, регулирующие промышленную политику региона и содержащие указание на возможность заключения специальных инвестиционных контрактов.