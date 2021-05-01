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Житель Тюменской области убил соседского быка из ружья

Происшествия, 13:03 31 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

47-летний житель Нижнетавдинского района убил соседского быка выстрелом в голову из охотничьего ружья, сообщает межмуниципальный отдел МВД России "Тюменский".

Сумма ущерба составила 60 тыс. рублей. Как установили правоохранители, бык зашел в огород подозреваемого. После неудачных попыток выгнать животное, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, взял охотничье ружье и выстрелил быку в голову. Затем прицепил тушу животного к машине и вывез в лес.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За использование незарегистрированного ружья фигурант привлечен к административной ответственности.

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# ружье , стрельба

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