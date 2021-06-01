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Бизнес-игра "4D лидеры" пройдет в тюменской "Точке кипения"

Общество, 15:53 01 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бизнес-игра "4D лидеры" состоится в тюменской "Точке кипения" (ул. Республики, 142) 2 июня, начало в 19 часов, сообщают организаторы.

Собственникам бизнеса, лидерам и руководителям 4D-система предлагает простые инструменты коммуникации, с помощью которых можно легко находить общий язык с каждым членом коллектива, а также инструменты нематериальной мотивации сотрудников.

4D-система помогает развивать лидерские качества, включать людей в работу, вдохновлять свою команду на активную деятельность и значительно быстрее и эффективнее достигать необходимых результатов.

В интеллектуальной бизнес-игре "4D лидеры" могут принять участие 12 человек одновременно.

Регистрация и подробная информация здесь.

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# бизнес , Точка кипения

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