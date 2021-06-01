Писатель Сергей Козлов презентует новую книгу в Тюмени

| Фото: из сообщества "Музей "Дом Машарова" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музей "Дом Машарова" во ВКонтакте

Презентация книги Сергея Козлова "Вкратце" начнется в Литературно-краеведческом центре 2 июня в 17 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"Вкратце" – сборник философских мыслей и афоризмов из социальной сети Facebook писателя. "Размышления автора касаются культуры, истории, литературы, нашей страны и тенденций в современном мире. Издать этот сборник просили сотни подписчиков. Тюменское отделение общества русской культуры выпустило книгу к юбилею автора", – рассказали организаторы встречи.

Телефон для справок и записи: 46-45-79. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 12+.