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В Тюмени студенты и аспиранты восьми городов обсудят новые технологии в нефтяной отрасли

Общество, 09:37 02 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Новые технологии – нефтегазовому региону" пройдет в Тюменском индустриальном университете 2-4 июня. Свои научные идеи и разработки представят обучающиеся восьми российских вузов и молодые специалисты отраслевых компаний, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Запланирована работа 21 секции, на них будет заслушано 360 докладов.

Кроме студентов ведущих российских вузов из Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Ижевска, Саратова, Екатеринбурга, Махачкалы, в конференции примут участие представители Института проблем нефти и газа РАН, Тюменского нефтяного научного центра, филиала ООО "Лукойл-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть" в Тюмени, филиала АО "ЮИТ Санкт-Петербург" в Тюменской области.

По итогам конференции будет сформирован электронный сборник статей, материалы которого будут размещены в базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), на сайте www.elibrary.ru.

Подключиться к работе секций в Skype и Zoom можно по ссылкам, указанным в программе конференции.

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# конференция , нефтяная отрасль , ТИУ

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