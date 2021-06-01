Предприятия из семи городов России представили СИБУРу свое оборудование

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Производители нефтегазохимического оборудования из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Челябинска, Самары, Тюмени представили свои проекты во время закупочной сессии "СИБУР Холдинга", которая состоялась 31 мая в рамках подготовки к Тюменскому нефтегазовому форуму.

Потенциальные поставщики, сообщает пресс-центр форума, получили уникальную возможность презентовать свои проекты, услышать оценку и советы от профильных специалистов крупнейшего нефтегазохимического холдинга.

СИБУР, по словам директора по обеспечению производства ООО "СИБУР" Сергея Гринько, всегда открыт для общения с поставщиками с целью поиска наилучших и доступных технологий и решений. "Именно поэтому регулярно проводятся такие встречи прикладного характера, - подчеркнул он. - СИБУР сегодня – вертикально интегрированный холдинг, входящий в Топ-10 перерабатывающих компаний по всей Европе".

Такой формат взаимодействия, по словам потенциальных поставщиков, дает свои результаты. "Часто попасть к людям, которые занимаются поиском новых технологий, достаточно сложно, а на этой площадке можно встретиться и обсудить опыт применения технологий различных компаний, сделать выводы и в итоге достичь эффективного сотрудничества", - рассказал заместитель коммерческого директора томской компании "Микран" Евгений Дробышев.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков отметил открытую политику СИБУРА в области закупок, стремление компании работать с российскими поставщиками и вклад в развитие технологий в нефтехимической отрасли. "Тюменский регион обладает колоссальным потенциалом развития, - подчеркнул он. - По оценке консалтинговой компании McKinsey, к 2025 году Тюмень войдет в 600 ведущих городов мира".