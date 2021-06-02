Возобновлены рейсы в Уфу, Сургут и Тюмень из аэропорта Геленджик

| Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик. | Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик.

Регулярные рейсы из Сургута, Тюмени и Уфы в Геленджик Utair возобновила с 1 июня, сообщает пресс-служба аэропорта курорта.

Перелеты будут выполняться до конца сентября.

Рейсы в Тюмень осуществляются три раза в неделю. По вторникам и субботам вылет из аэропорта Рощино в 20 часов, прибытие в Геленджик - в 21 час 45 минут.

По пятницам вылет запланирован на 17 часов, приземляться на курорте борт будет в 18 часов 50 минут (указано местное время для каждого аэропорта).

Из Геленджика в Тюмень рейсы также будут выполняться три раза в неделю.

"С 31 мая аэропорт Геленджик перешел на новый регламент работы. До конца курортного сезона мы будем работать с 8 до 23 часов — данное решение обусловлено значительным расширением маршрутной сети и увеличением частоты выполняемых рейсов на традиционных маршрутах. При составлении летнего расписания мы понимали, что для согласования всех поступающих запросов от авиакомпаний, в связи с ограниченной инфраструктурой аэропорта, нам необходимо расширять регламент, и Utair стал одним из первых авиаперевозчиков, который изменил время вылета в Сургут на более позднее и добавил вечерний вылет в Уфу. Данное решение дает возможность аэропорту принимать больше рейсов, а пассажирам продлить свое пребывание в Геленджике", — отметил генеральный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко.