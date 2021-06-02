  • 2 июня 20212.06.2021среда
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Начальником тобольской полиции назначен Дмитрий Гольцман

Общество, 14:40 02 июня 2021

МО МВД России "Тобольский" | Фото: МО МВД России "Тобольский"

Дмитрий Гольцман назначен начальником межмуниципального отдела МВД России "Тобольский".

Приказ о назначении зачитал заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Сергей Толстых.

"Дмитрий Иванович имеет большой опыт работы, служил в оперативном подразделении и на протяжении нескольких лет занимал руководящую должность", — отметил Сергей Толстых.

Полковник юстиции пожелал новому руководителю успехов в службе и поставил перед ним первоочередные задачи.

Глава Тобольска Максим Афанасьев поздравил нового начальника с назначением на должность и выразил надежду на плодотворное сотрудничество и поддержку.

В ответном слове Дмитрий Гольцман поблагодарил руководство за оказанное доверие и обязался с честью выполнять свои служебные обязанности, сообщает МО МВД России "Тобольский".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# полиция , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 02.06.2021Тюменский проект "Бабушкин Workout" получил поддержку фонда Потанина
16:00 02.06.2021Большинство тюменцев проголосовали за проекты благоустройства зеленой зоны на ул. 70 лет Октября
15:38 02.06.2021Тюменка открыла центр для детей с нарушениями речи
15:04 02.06.2021Аспирант ТюмГУ стал призером международной олимпиады по русскому языку