Начальником тобольской полиции назначен Дмитрий Гольцман

| Фото: МО МВД России "Тобольский" | Фото: МО МВД России "Тобольский"

Дмитрий Гольцман назначен начальником межмуниципального отдела МВД России "Тобольский".

Приказ о назначении зачитал заместитель начальника УМВД России по Тюменской области Сергей Толстых.

"Дмитрий Иванович имеет большой опыт работы, служил в оперативном подразделении и на протяжении нескольких лет занимал руководящую должность", — отметил Сергей Толстых.

Полковник юстиции пожелал новому руководителю успехов в службе и поставил перед ним первоочередные задачи.

Глава Тобольска Максим Афанасьев поздравил нового начальника с назначением на должность и выразил надежду на плодотворное сотрудничество и поддержку.

В ответном слове Дмитрий Гольцман поблагодарил руководство за оказанное доверие и обязался с честью выполнять свои служебные обязанности, сообщает МО МВД России "Тобольский".