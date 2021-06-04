105 лет назад русские войска совершили Брусиловский прорыв

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4 июня 1916 года в ходе Первой мировой войны началась наступательная операция русской армии на Юго-Западном фронте — "Брусиловский прорыв".

Русские войска превосходили противника в живой силе и легкой артиллерии в 1,3 раза; в тяжелой артиллерии уступали в 3,2 раза. Враг создал сильную позиционную оборону с применением железобетона и многочисленных проволочных заграждений. Отказавшись от применявшихся в то время способов прорыва (на узком участке фронта при сосредоточении на выбранном направлении превосходящих сил), главнокомандующий Юго-Западным фронтом Брусилов выдвинул новую идею — прорыв укрепленных позиций противника благодаря нанесению одновременных ударов всеми армиями этого фронта.

Наступление русских войск началось по всему фронту около 5 часов 4 июня 1916 года после сильной артиллерийской подготовки. Австрийский фронт был прорван одновременно в четырех местах. В первый же день наступления на ряде участков удалось овладеть первой позицией противника, а за последующие два дня полностью завершить прорыв и захватить в плен больше 200 тыс. солдат и офицеров противника.

С 4 июня по 13 августа русским войскам удалось на протяжении 350 км по всему фронту продвинуться вглубь на 70-120 км. От австро-венгерских войск были очищены Буковина, Южная Галиция. Противник потерял до 1,5 млн человек убитыми, ранеными и пленными. Потери русских составили около 500 тыс. человек.

Военное командование противника вынуждено было снять с Западного и Итальянского фронтов более 30 пехотных и кавалерийских дивизий, что облегчило положение французов у Вердена и вынудило немцев прекратить наступление в Трентино.

Важным политическим итогом наступления Юго-Западного фронта явилось ускорение распада австро-венгерской монархии и выступление Румынии на стороне Антанты.

Брусиловский прорыв в Галиции вместе с битвами под Верденом и на р. Сомме знаменовал перелом в ходе войны. Инициатива на всех фронтах перешла к государствам Антанты.

Использована информация Президентской библиотеки