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Цветочный ковер создадут в Тюмени ландшафтные дизайнеры

Общество, 10:02 03 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цветочный ковер создадут ландшафтные дизайнеры на Городской площади в Тюмени в предстоящие выходные дни. Эскиз полотна из разнообразных цветов разработан и утвержден.

По информации городского комитета по связям с общественностью и СМИ, в Тюмени продолжается работа по озеленению скверов, парков, улиц.

2 июня дизайнеры и работники подрядной организации высадили бархатцы вдоль ул. Республики.

По словам директора ООО "Зелень" Светланы Митрофановой, посадка цветов ежедневно начинается с 9 часов.

"До этого времени мы должны привезти им рассаду, все инструменты. Каждая бригада имеет определенный план на день. Раньше посадки занимали весь июнь, в этом году мы поставили себе задачу украсить город цветами пораньше", - сказала она.

Полив цветов ведут ночью.

На сегодня в клумбы Центрального округа Тюмени высажено 47 тысяч цветов, в вазоны – 17 тысяч. Среди них алиссум, шафран, цинерарии, бархатцы, львиный зев, петуния. Всего в ЦАО будет 260 тыс. цветов, а по городу - 810 тысяч.

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# благоустройство , озеленение , цветы

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