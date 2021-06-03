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В скверах и парках Тобольска стартует летний музыкальный сезон

Общество, 14:03 03 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Творческие мероприятия будут проходить каждые выходные в парках и скверах Тобольска в рамках Летнего музыкального сезона, сообщает городской центр искусств и культуры.

5 июня тоболяков и гостей города приглашают посетить литературно-музыкальную гостиную и танцевальную площадку под духовой оркестр на Базарной площади.

Горожанам, желающим принять участие в Летнем музыкальном сезоне, необходимо заполнить заявку. Документ нужно отправлять на электронную почту mauk-center@mail.ru с пометкой "Творческий сезон".

Для мероприятий предложены площадки в саду Ермака и на Базарной площади.

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