Вакцинация помогала СИБУРу привлечь иностранных специалистов для работы на "ЗапСибНефтехиме"

СИБУР СИБУР

Вакцинация как часть социального пакета в 2020 году помогала компании СИБУР привлекать иностранных специалистов для работы на "ЗапСибНефтехиме". Этот факт отметил глава СИБУРа Дмитрий Конов на Петербургском международном экономическом форуме, где он выступил на сессии "Глобальное лидерство: Россия в мировой гонке за лучшие управленческие кадры".

"Этот вопрос интересовал всех иностранных специалистов, которые ехали к нам работать, - пояснил он. - В 2020 году СИБУР пригласил 40 квалифицированных иностранцев, которым интересно себя проявить в растущей компании и развивающейся в России нефтехимической отрасли. Главные факторы, которые их привлекают в СИБУРе — это амбициозные задачи, качество компании и людей, с которыми они будут работать".

Приживаются или не приживаются иностранные специалисты, также, по словам Дмитрия Конова, зависит от степени зрелости самой компании. Если приезжают высокого уровня технические, в том числе инженерные ресурсы, вокруг них нужно сформировать среду, которая работает на их языке, и через это, в том числе, развиваются и другие сотрудники. Так иностранные специалисты помогают решать задачи и одновременно развивать российских коллег.

"СИБУР может перестраивать часть процессов под конкретных специалистов, не только иностранных, что не всегда принимается однозначно, но это необходимый шаг, если иметь приживаемость как цель". – подчеркнул он.

Развитие локальной среды, безусловно, требует инвестиций, но это важный фактор, который определяет желание людей работать в этой географии. При развитии тобольского кластера СИБУРа на 1500 нанятых сотрудников, около 1000 человек перевез в Тобольск с других предприятий компании вместе с семьями. Весь процесс занял 3–4 года. Пока же социальная мобильность в России, по словам Дмитрия Конова, остается низкой и тяготеет к москвацентричности.

Работа с опорными вузами в регионах присутствия — это тоже очень эффективная инвестиция СИБУРа.

"Мы имеем возможность одновременно развивать навыки будущих сотрудников и подтягивать уровень образования до устраивающего нас. На выходе получаем квалифицированного для быстрой интеграции сотрудника, который уже находится в регионе присутствия", - заявил он.

То, что сделал СИБУР в Тобольске, по словам специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого — это образец того, как должна развиваться компания.