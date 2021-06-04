В Тюменской области муниципальным библиотекам окажут содействие в развитии проектов

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

Трехстороннее соглашение подписали департамент культуры Тюменской области, областная научная библиотека и муниципальные образования.

Как рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер в Instagram, данное соглашение поможет вывести на новый уровень взаимодействие между муниципальными учреждениями культуры и Областной научной библиотекой.

"Это подразумевает расширение методической и информационной поддержки, совместную работу в направлении проектной деятельности. Читатели муниципальных библиотек получат новые культурные продукты. Верим, что преобразятся и читальные залы", - сказала Майер.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны: благодаря поддержке Ресурсного центра Тюмени в этом году направлены восемь заявок на создание модельных библиотек в муниципалитетах, которые сейчас ожидают оценку Министерства культуры РФ.

Анжела Лебедева