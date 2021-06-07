Фотогалерея: получившую Гран-при Российской студвесны региональную программу представили в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональную программу "Ветер шумит в тополях", которая завоевала Гран-при Российской студвесны, представили во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 7 июня.

Губернатор Тюменской области Александр Моор приветствовал команду студентов - участников программы и вручил им региональные награды.

Напомним, сборная Тюменской области на XIX Российской студвесне в Нижнем Новгороде завоевала два Гран-при: в направлениях "Театральное" и "Региональная программа" их получили работы студентов из ТИУ и ТюмГУ. Всего тюменцы завоевали 12 призов фестиваля.