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Фотогалерея: получившую Гран-при Российской студвесны региональную программу представили в Тюмени

Общество, 20:17 07 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональную программу "Ветер шумит в тополях", которая завоевала Гран-при Российской студвесны, представили во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 7 июня.

Губернатор Тюменской области Александр Моор приветствовал команду студентов - участников программы и вручил им региональные награды.

Напомним, сборная Тюменской области на XIX Российской студвесне в Нижнем Новгороде завоевала два Гран-при: в направлениях "Театральное" и "Региональная программа" их получили работы студентов из ТИУ и ТюмГУ. Всего тюменцы завоевали 12 призов фестиваля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# Гран-при , региональная программа , Российская студенческая весна

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