Ралли классических автомобилей в Тюмени пройдет в стиле рокабилли

| Фото: группа "Ралли классических автомобилей "ОлдМоторс" 2021" во ВКонтакте | Фото: группа "Ралли классических автомобилей "ОлдМоторс" 2021" во ВКонтакте

22 заявки приняли организаторы ралли классических автомобилей "ОлдМоторс", которое пройдет в Тюмени 13 июня.

Это ежегодное событие, на которое собираются владельцы ретро-автомобилей из Тюмени и соседних регионов. Как рассказал руководитель клуба "OldMotors Тюмень" Евгений Бушуев, в областную столицу приедут участники из Екатеринбурга и Омска. На этот раз участникам события предложили определенный дресс-код – рокабилли 50-60-х годов.

Суть ралли третьей категории ("штурманское" или "любительское" ралли) — проехать по легенде заданный маршрут ровно за отведенное время.

В 11 часов от Музея "Ретро-техники им. В. В. Михайлова" на ул. Велижанской стартует первый экипаж.

На 14 часов у бара "Творчество" на ул. Молодежной, 74, стр. 4 намечен ориентировочный финиш первого экипажа. В 16 часов состоится награждение.

Инна Пахомова