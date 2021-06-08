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Тюменская область признана лидером по комплексному развитию территорий

Общество, 12:47 08 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская и Нижегородская области являются лидерами по комплексному развитию территорий в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что специальные законодательные акты в развитие закона о комплексном развитии территорий приняли уже 15 регионов. Там определены специальные площадки.

Вице-премьер добавил, что в конце июня правительство России проведет специальные курсы для губернаторов регионов по этой теме. Им расскажут о том, как развивать КРТ, заниматься привлечением инвестиций и использовать бюджетные деньги.

Закон о комплексном развитии территорий, направленный на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах России, принят в 2020 году. Он дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам - право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы.

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# комплексное развитие территорий

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