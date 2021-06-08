В Тобольске разыграли 200 комплектов наград областной спартакиады инвалидов

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Тюменской области

Более 200 комплектов наград разыграли на областной спартакиаде инвалидов в Тобольске, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

В соревнованиях приняли участие 238 спортсменов из 26 муниципальных образований области. Вне конкурса выступила команда из Югры. В соревнованиях участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха и нарушением зрения. Участники соревновались в легкой атлетике, настольном теннисе, армрестлинге, пауэрлифтинге, бадминтоне, бочче, дартсе и шахматах.

Специальными призами в номинациях "Лучшая спортсменка", "Лучший спортсмен" и "Спортивная надежда" награждены тоболячка Александра Сигида, Алексей Паникаровский из Тюменского района и Мария Данилова из Сорокинского района.