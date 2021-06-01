Владимир Якушев назвал важное условие привлечения инвестиций в регионы

| Фото: скриншот видеотрансляции пресс-конференции | Фото: скриншот видеотрансляции пресс-конференции

Коммуникация власти с бизнес-сообществом, умение слушать и слышать предпринимателей и принимать решения на базе этого диалога играют важную роль в повышении инвестиционной привлекательности регионов, сказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на пресс-конференции 10 июня.

Он подчеркнул, что помимо статистики, именно эта составляющая лежит в основе инвестиционного рейтинга, результаты которого стали известны на Петербургском экономическом форуме.

"Важно, какую оценку дают предприниматели инвестиционному климату в том или ином субъекте Российской Федерации. И именно по этому показателю субъекты Уральского федерального округа смотрятся неплохо, поэтому контакт есть, а дальше нет пределов совершенству", - сказал Якушев.

Полпред также отметил значимую роль интеллектуальных и организационных ресурсов. Правильно выстроенные процессы, вовремя принятые организационные и интеллектуальные решения, уменьшение барьеров важны. И только в таком формате регионы должны двигать инвестиционный климат вперед.

Что касается итогов 2020 года, то в Уральский федеральный округ поступило более 3 млн рублей инвестиций и, несмотря на пандемию, был прирост по отношению к 2019 году. По словам полпреда, это говорит об огромном потенциале УФО и возможности работы даже в ограничениях.

"Уверен, что в 2021 году региональные команды сделают все необходимое для привлечения новых инвесторов и улучшения инвестиционного климата", - добавил он.

Напомним, Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2021 году, поднявшись на девять позиций. В десятке лидеров также Ханты-Мансийский автономный округ, занявший шестое место, и Челябинская область, оказавшаяся на девятом месте.

"На сегодня субъекты Уральского федерального округа серьезно изменили свои позиции. Три региона попали в десятку лидеров. Большой шаг вперед сделали Курганская область, которая поднялась с 60 на 24 позицию, и Ямало-Ненецкий автономный округ - с 74 позиции поднялся 22. Есть хороший задел на будущее. Думаю в 2022 году есть все основания для того, чтобы наши субъекты вошли в десятку лидеров рейтинга, но предстоит серьезная работа", - подчеркнул Якушев.

Он добавил, что у каждого региона есть свои точки роста и сильные стороны для привлечения инвесторов. На Ямале, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Тюменской области - это производства, связанные с углеводородным сырьем и его более глубокой переработкой, и нефтегазохимия. В Свердловской и Челябинской областях – перерабатывающая промышленность, в Курганской области – агронаправление и возрождение машиностроения.

Любовь Голышева