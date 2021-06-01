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Открытый турнир по текболу пройдет на площади 400-летия Тюмени

Спорт, 18:28 11 июня 2021

из сообщества "TEQBALL | Текбол Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "TEQBALL | Текбол Тюмень" во ВКонтакте

Сообщества людей с ОВЗ и профессиональные спортсмены примут участие в турнире по текболу на площади 400-летия Тюмени 12 июня в 13 часов, сообщают организаторы.

Присоединиться к игре могут все желающие. Текбол – игра мячом, напоминающая настольный теннис. Она проходит на искривленном столе, где на сторону соперника забивается мяч за три касания без помощи рук.

Ранее проект "Текбол для всех" Шамиля Герейханова стал победителем первой волны конкурса "Моя идея". На его реализацию выделили 50 тыс. рублей.

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# люди с ОВЗ , турнир

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