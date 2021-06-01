Голышманово отмечает 110-летний юбилей

фото Влада Удилова. Архив. фото Влада Удилова. Архив.

Поселок Голышманово празднует день рождения - 110 лет - 12 июня. История муниципалитета тесно связана с железной дорогой, которую начали строить в 1911 году. Спустя 2,5 года "чугунку" запустили в эксплуатацию.

Образовавшаяся станция Голышманово тогда выглядела, как островок среди болот и леса. Очень скоро купцы из окрестных деревень и сёл смекнули какую выгоду сулит "чугунка" - потянулись поближе к станции. С них-то и начинался пристанционный посёлок Катышка.

"По одной версии, его именовали по названию местной речки Катышка, по второй — из-за того, что купцы свои дома перекатывали, - отметила директор Голышмановского краеведческого музея Светлана Усольцева. - К сожалению, купеческие дома не сохранились, а остались запечатлёнными только на фотографиях и в памяти старожилов".

В дореволюционной Катышке насчитывалось до 80 дворов. Основное население — купцы и неграмотные крестьяне. Избы были покрыты соломой или дёрном. Выделялись среди них только добротные купеческие дома на улице Большой.

Долгое время один и тот же населённый пункт носил два названия - станция Голышманово и посёлок Катышка. Так было до 1948 года, когда указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Катышка был переименован в рабочий посёлок Голышманово. В 50-х годах в нём насчитывалось уже больше тысячи дворов и свыше пяти тысяч жителей.

Сейчас Голышманово – современный окружной центр с населением более 14 тыс. человек, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".