Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте

Надзор на дорогах региона усилят в выходные и праздничный день, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. "Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в центральной части Тюмени вечером 12 и 13 июня.

В городах и районах области пройдут рейдовые и "точечные" мероприятия, в том числе, с участием общественности.

В 2021 году в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении около 3 тыс. 500 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 391 человек из них числа подлежат уголовной ответственности за повторное пьяное вождение в течение года.