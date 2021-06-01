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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюменской области

Общество, 17:30 11 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте

Надзор на дорогах региона усилят в выходные и праздничный день, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. "Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в центральной части Тюмени вечером 12 и 13 июня.

В городах и районах области пройдут рейдовые и "точечные" мероприятия, в том числе, с участием общественности.

В 2021 году в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении около 3 тыс. 500 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. 391 человек из них числа подлежат уголовной ответственности за повторное пьяное вождение в течение года.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , сплошные проверки

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