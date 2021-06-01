Врачи Медгорода рекомендуют тюменцам пройти эндоскопический скрининг

Фото: medgorod.info Фото: medgorod.info

Выявить злокачественные образования различных отделов кишечника на ранней стадии поможет эндоскопический скрининг. Его проводят в тюменском Медицинском городе. Современные возможности ранней диагностики позволяют считать этот вид рака предотвращаемым онкологическим заболеванием.

По словам завотделением эндоскопии и эндоскопической хирургии Медгорода Константина Щепкина, людям после 55 лет проводят колоноскопию даже при отрицательном анализе.

С 2015 года по программе этого вида скрининга только в Медицинском городе выполнено около 8 тыс. обследований методом колоноскопии. У 150 человек выявлено злокачественное образование кишечника, как минимум у каждого четвертого обнаружены предраковые заболевания.

"В последних случаях мы имеем возможность профилактировать рак, выполнив малоинвазивную эндоскопическую операцию", - рассказал он.

Специалисты рекомендуют не бояться и не откладывать прохождение исследования кишечника методом колоноскопии, сообщает пресс-служба МКМЦ "Медицинский город".