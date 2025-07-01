Новая инициатива по поддержке ветеранов СВО и их семей стартует в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актуальный социальный проект "Навигатор по мирной жизни", направленный на всестороннюю поддержку ветеранов специальной военной операции и членов их семей стартует в Тюменской области. Программа призвана помочь вернувшимся героям адаптироваться к мирной жизни и восстановить психологическое равновесие после боевых действий.

Разработчики проекта предлагают комплексный подход к решению проблем участников СВО, который учитывает все аспекты их жизни. В основе программы лежит психологическая поддержка, оказываемая как в групповом, так и в индивидуальном формате.

"Мы разработали программу из восьми групповых занятий для каждого участника, а индивидуальные консультации будут варьироваться от пяти до восемнадцати сеансов в зависимости от состояния человека", — рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Наталья Неделько.

Психологическая составляющая программы включает широкий спектр мероприятий: от тренингов по управлению тревожностью до арт-терапии. Специалисты проекта научат участников эффективно справляться со стрессом и тревожностью, преодолевать последствия травматического опыта и находить внутренние ресурсы для успешной адаптации к мирной жизни. Особое внимание будет уделено тому, как управлять своим эмоциональным состоянием, справляться с вызовами повседневной жизни и обретать устойчивость для полноценной жизни в новых условиях.

Важное место в программе занимает социальная адаптация участников. Ветеранам помогут не только с профессиональной переподготовкой и трудоустройством, но и с решением бытовых вопросов. Участники проекта смогут получить помощь в восстановлении документов, оформлении социальных льгот и получении медицинской поддержки.

Не менее важным аспектом проекта стало семейное благополучие. Для членов семей участников спецоперации организуют специальные групповые занятия, где они смогут поделиться своими переживаниями и получить необходимую поддержку. Программа включает разнообразные мероприятия: творческие фестивали, спортивные соревнования.

В рамках проекта планируется проведение семейного фестиваля "Мы вместе", организация КВН, выставки творческих работ при поддержке городской библиотеки. Участники смогут проявят себя в волонтерской деятельности, посетив четыре специальных "Похода к СВОим". Для детей организуют специальные мероприятия, направленные на их развитие и социализацию.

Программа рассчитана на 150 человек, которые будут проходить обучение до 15 января. В нем примут участие 50 ветеранов СВО, 50 членов их семей и 50 детей до 16 лет. Каждому участнику предоставят электронный информационный буклет с перечнем доступной поддержки и методическое пособие по саморегуляции.

"Наша главная цель — помочь ветеранам спецоперации и их семьям вернуться к полноценной мирной жизни, стабилизировать эмоциональное состояние и повысить стрессоустойчивость", — подчеркнула Наталья Неделько.

Проект "Навигатор по мирной жизни", разработанный Тюменской областной благотворительной общественной организацией защиты детства, семьи и нравственности "В защиту жизни", стал победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества 2025 года. Его реализация позволит оказать существенную поддержку героям СВО и их близким, обеспечив их всесторонней помощью в сложный период адаптации.

Партнерами проекта выступают правительство Тюменской области, государственные и общественные организации. "Благодаря такому сотрудничеству удастся максимально эффективно реализовать все поставленные задачи и оказать реальную помощь тем, кто ежедневно рисковал своей жизнью за Родину", - резюмировала Наталья Неделько.

Она добавила, что в рамках проекта "Навигатор по мирной жизни" состоится встреча организаторов и партнеров инициативы с ветеранами СВО и их семьями. В Тобольске она запланирована на 29 июля в городском совете ветеранов войны и труда, в Тюмени - на 31 июля в региональном центре "Семья".

Инна Кондрашкина