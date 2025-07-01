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На набережной Тюмени установили 12 стендов с историей и сказками Петра Ершова

Общество, 13:40 23 июля 2025

Юлия Божок, ИА " Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА " Тюменская линия"

Уличная выставка "Я жил, я дышал не напрасно…", посвященная сказочнику Петру Ершову, открылась на нижнем ярусе набережной в Тюмени 23 июля. В экспозиции представлено 12 стендов с биографией автора, выдержками из его произведений.

"Есть фигуры, знаковые как для Тюменской области, так и всей страны. Среди них - Петр Павлович Ершов. Без его имени невозможно представить историю Тюменского края, его сказки - это часть нашего национального культурного кода. И мы гордимся этим", - отметил заместитель главы Тюмени Павел Креков.

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Выставку приурочили к 210-летию со дня рождения поэта. Проект реализовала Централизованная городская библиотечная система при поддержке руководителя депутатской фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, кординатора регионального партпроекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрея Артюхова и администрации Тюмени.

"Сейчас лето, люди гуляют по набережной. Проходя мимо стендов, они останавливаются, изучают информацию. Имя Петра Павловича Ершова известно всей стране и за ее пределами, очень многие любят его сказку "Конек-Горбунок", но мало кто знает, что родом он из Тюменской области. Благодаря выставке, туристы будут больше узнавать про него, про наш регион в целом. Мы должны поддерживать интерес к этой теме - это наш бренд", - считает Андрей Артюхов.

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Познакомиться с биографией Петра Ершова и с его знаменитым произведением через иллюстрации отечественных художников тюменцы и гости города могут ежедневно. Возрастное ограничение: 0+.

Юлия Божок

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# Андрей Артюхов , выставка , Конек-Горбунок , набережная Туры , Петр Ершов

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