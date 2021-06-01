60 случаев COVID-19 зафиксировали в Тюменской области за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

60 человек заболели коронавирусом в Тюменской области, 57 пациентов выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 14 тыс. 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 597 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 805 человек, в Московской области - 1 тыс. 135, в Санкт-Петербурге - 902.

В Свердловской области - 146 новых пациентов, в Челябинской области - 88, в Ханты-Мансийском автономном округе - 78, в Курганской области - 29, на Ямале - 24.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 236 тыс. 593 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 тыс. 180 летальных исходов, выздоровели 4 млн 818 тыс. 244 человека.