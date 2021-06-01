В Тюменской области с 16 июня ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области с 16 июня усилят контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности, сообщает оперштаб.

Решение об этом приняли на внеочередном заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Все предприятия и организации обязаны строго соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности.