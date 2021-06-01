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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России спрогнозировали пик роста количества заболевших COVID-19 на июль

Общество, 12:40 16 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Математики из Санкт-Петербургского госуниверситета составили прогноз по росту темпов заболеваемости COVID-19 в России, пишут "Известия".

По словам завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктора Захарова, максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня — примерно 25 тысяч. "Пик заболеваемости придется на середину июля, тогда как число активных больных составит 580 тысяч человек, что превзойдет показатели январского пика (560 тысяч человек). Вместе с тем число новых случаев COVID-19 в первый месяц зимы было выше, достигнув 29 тысяч человек", - сказал он.

Захаров подчеркнул, что в случае низких темпов вакцинации россиян ждет и "четвертая, и пятая волна COVID-19".

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