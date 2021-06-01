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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заготовка антиковидной плазмы крови продолжается в Тюменской области

Общество, 13:37 14 июня 2021

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

479,6 литра антиковидной патогенредуцированной свежезамороженной плазмы выдала в лечебные учреждения региона Тюменская областная станции переливания крови за первые пять месяцев 2021 года. Об этом рассказал главный врач станции Александр Гаврилей.

"Работу по заготовке плазмы от реконвалесцентов COVID-19 мы начали в апреле 2020 года. Донорами иммунной плазмы стали 1 тысяча 494 жителя Тюменской области, перенесших коронавирусную инфекцию. За это время заготовлено более 982 литров плазмы, содержащей антитела к коронавирусу. В связи со стабилизацией эпидемической обстановки в данный момент потребность в антиковидной плазме уменьшилась", - отметил он.

Тем не менее, работа по заготовке иммунной плазмы продолжается, чтобы создать стратегический запас.

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