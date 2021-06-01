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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявили 59 случаев COVID-19 за сутки

Общество, 13:17 13 июня 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

У 59 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области, выздоровели 55 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 14 тыс. 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 166 человек.

В Москве заболели 7 тыс. 704 человека, в Московской области - 953, в Санкт-Петербурге - 862.

В Свердловской области выявили 136 случаев, в Челябинской области - 87, в Ханты-Мансийском автономном округе - 75, в Курганской области - 31, в Ямало-Ненецком автономном округе - 26.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 208 тыс. 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 126 тыс. 430 летальных исходов, выздоровели 4 млн 801 тыс. 335 человек.

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# коронавирус

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