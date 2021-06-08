В Тюменской области от COVID-19 скончались двое человек за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Двое человек с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за сутки. Выявлен 51 новый случай болезни, излечились 47 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 9 тыс. 977 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 883 человека.

В Москве заболели 3 тыс. 817 человек, в Санкт-Петербурге - 846, в Московской области - 776.

В Свердловской области выявлено 105 случаев болезни, в Челябинской области - 85, в Ханты-Мансийском автономном округе - 61, в Курганской области - 29, на Ямале - 23.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 145 тыс. 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 тыс. 496 летальных исходов, выздоровели 4 млн 752 тыс. 85 человек.