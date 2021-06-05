Четыре человека с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области. За сутки болезнь выявили у 54 человек, 49 пациентов выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России выявлено 9 тыс. 145 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. Выздоровели 8 тыс. 565 человек.

В Свердловской области заболели 95 человек, в Челябинской области - 85, в Ханты-Мансийском автономном округе - 62, в Курганской области - 34, на Ямале - 22.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 117 тыс. 274 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 тыс. 436 летальных исходов, выздоровели 4 млн 729 тыс. 77 человек.