Три человека с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Три человека коронавирусом умерли за сутки в Тюменской области. Выявлено 56 новых случаев болезни, 51 человек выздоровел, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России выявили 8 тыс. 947 случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 377 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 530 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 817 человек, в Санкт-Петербурге - 834, в Московской области - 766.

В Свердловской области выявили 98 случаев болезни, в Челябинской области - 86, в Ханты-Мансийском автономном округе - 58, в Курганской области - 31, на Ямале - 21.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 108 тыс. 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 тыс. 37 летальных исходов, выздоровели 4 млн 720 тыс. 512 человек.