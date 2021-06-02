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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени пункты вакцинации от COVID-19 работают в торговых центрах, МФЦ и экопарке

Общество, 10:45 02 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

Мобильные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции продолжают работать в торгово-развлекательных центрах Тюмени, сообщает областной департамент здравоохранения.

Со 2 по 6 июня с 15 до 20 часов желающих привиться от коронавирусной инфекции ждут в ТРЦ "Кристалл" и ТРЦ "Гудвин", с 10 до 20 часов в ТРЦ "Колумб", с 10 до 16 часов в МФЦ по ул. Уездная, 6, с 13 до 19 часов - на автовокзале.

Кроме того, в воскресенье, 6 июня, с 10 до 18 часов мобильный пункт вакцинации будет работать в экопарке "Затюменский".

Жители Тюмени могут бесплатно в порядке живой очереди привиться двухкомпонентной вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V). С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Процедуру проводят медицинские сотрудники городской поликлиники №17. Всех привившихся запишут на второй этап вакцинации через 21 день.

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# вакцинация , коронавирус , торговые центры

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