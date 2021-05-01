Пять человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Пять пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области. За сутки в регионе зафиксировано 54 случая болезни, 57 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России выявлено 9 тыс. 289 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 250 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 241 человек, в Санкт-Петербурге - 846, в Московской области - 750.

В Свердловской области выявили 96 заболевших, в Челябинской области - 88, в Ханты-Мансийском автономном округе - 55, в Курганской области - 31, в Ямало-Ненецком автономном округе - 20.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 53 тыс. 748 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 тыс. 807 летальных исходов, выздоровели 4 млн 670 тыс. 484 человека.