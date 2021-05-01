Семь человек с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области. Выявлено 54 новых случая болезни, выздоровели 52 человека. Всего в России подтвердилось 9 тыс. 39 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 759 человек.

В Москве зафиксировано 3 тыс. 105 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 836, в Московской области - 735.

В Свердловской области выявили 98 заболевших, в Челябинской области - 87, в Ханты-Мансийском автономном округе - 54, в Курганской области - 33, в Ямало-Ненецком автономном округе - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 35 тыс. 207 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 тыс. 2 летальных исхода, выздоровели 4 млн 651 тыс. 849 человек.