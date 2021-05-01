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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

Общество, 13:35 28 мая 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за минувшие сутки. В регионе подтвердилось 50 новых случаев коронавируса, 51 человек выздоровел, сообщает федеральный оперативный штаб.

В России выявлено 9 тыс. 252 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 385 человек.

В Свердловской области выявили 93 заболевших, в Челябинской области - 88, в Ханты-Мансийском автономном округе - 58, в Курганской области - 34, на Ямале 22.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 44 тыс. 459 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 тыс. 406 летальных исходов, выздоровели 4 млн 661 тыс. 234 человека.

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# коронавирус

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