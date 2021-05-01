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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

57 пациентов излечились от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки

Общество, 13:47 31 мая 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

57 пациентов с коронавирусной инфекцией выздоровели в Тюменской области за минувшие сутки. В регионе зафиксировано 53 случая болезни, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России выявлено 8 тыс. 475 случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 339 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 715 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 614 человек, в Санкт-Петербурге - 822, в Московской области - 752.

В Свердловской области выявили 95 заболевших, в Челябинской области - 87, в Ханты-Мансийском автономном округе - 43, в Курганской области - 31, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 71 тыс. 917 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 121 тыс. 501 летальный исход, выздоровели 4 млн 684 тыс. 585 человек.

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# коронавирус

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