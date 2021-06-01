Авиасообщение России с Турцией и Танзанией приостановлено до 21 июня

| Фото: авиакомпания Аэрофлот ВКонтакте | Фото: авиакомпания Аэрофлот ВКонтакте

Авиасообщение России с Турцией и Танзанией приостановлено до 21 июня. Данное решение принял федеральный оперштаб из-за эпидобстановки в этих странах, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют Аэрофлот и Turkish Airlines. Приостановлены рейсы и в Танзанию.