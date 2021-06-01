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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Авиасообщение России с Турцией и Танзанией приостановлено до 21 июня

Общество, 12:09 01 июня 2021

авиакомпания Аэрофлот ВКонтакте | Фото: авиакомпания Аэрофлот ВКонтакте

Авиасообщение России с Турцией и Танзанией приостановлено до 21 июня. Данное решение принял федеральный оперштаб из-за эпидобстановки в этих странах, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют Аэрофлот и Turkish Airlines. Приостановлены рейсы и в Танзанию.

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# авиасообщение , Аэрофлот , коронавирус , Турция

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