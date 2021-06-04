В Тюменской области к осени планируют вакцинировать от COVID-19 около 700 тысяч жителей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Вакцинировать около 700 тыс. жителей от COVID-19 до осени намерены в Тюменской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ губернатор Александр Моор.

Сроки обоснованы сезонным всплеском заболеваемости инфекциями, пояснил глава региона. Если коронавирус останется, а вакцинированными будут недостаточное число людей, то область снова ожидает сложный эпидемиологический период. Если же привитыми будут около 700 тыс., то осенний период будет более спокойным для всех и для системы здравоохранения.

Моор добавил, что ситуация с коронавирусом в регионе сейчас стабильно управляемая: на протяжении полутора-двух месяцев нет роста, но и нет выраженной тенденции к снижению.

"Вакцинация идет достаточно хорошими темпами. Вакцина в регион поступает ритмично. Сегодня у нас уже первым компонентом вакцинировано около 230 тысяч человек, вторым компонентом, то есть полностью вакцинировано более 150 тысяч. Ведем, конечно, информационную, пропагандистскую, разъяснительную работу для того, чтобы выполнить задачи, которые перед нами поставлены", - уточнил глава региона.

По его словам, резерв коронавирусных коек в субъекте уменьшается, но при необходимости можно вернуться к прежнему количеству коек - вся инфраструктура для этого создана.

По данным оперативного штаба Тюменской области, с начала пандемии в регионе зарегистрирован 36 тыс. 991 случай заболевания.