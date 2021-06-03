Восемь человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Восемь человек с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области в минувшие сутки. В регионе выявили 55 новых случаев болезни, 63 человека выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России подтвердилось 8 тыс. 933 случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 383 человека.

В Москве болезнь выявили у 2 тыс. 876 человек, в Санкт-Петербурге - у 841, в Московской области - у 770.

В Свердловской области заболели 99 человек, в Челябинской области - 85, в Ханты-Мансийском автономном округе - 53, в Курганской области - 35, на Ямале - 23.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 99 тыс. 182 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 122 тыс. 660 летальных исходов, выздоровели 4 млн 711 тыс. 982 человек.