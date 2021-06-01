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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Трех человек спасли при пожаре в Тюмени

Происшествия, 12:41 17 июня 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Одного человека эвакуировали и трех спасли при пожаре на ул. 50 лет Октября в Тюмени 16 июня.

Сообщение о ЧП поступило в 17 часов 19 минут. Произошло возгорание в подсобном помещении на первом этаже девятиэтажного офисного здания № 118.

"Огонь повредил 15 квадратных метров площади. На месте работали более 20 сотрудников пожарно-спасательных подразделений города", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огнеборцы работали в условиях сильного задымления – было создано шесть звеньев газодымозащитной службы. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В регионе 16 июня произошло семь пожаров. Пострадавших нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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