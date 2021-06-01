О Тюмени путешественникам рассказывает гид по Сибири

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приложение-гид по Сибири выпустила медиаплатформа "Мастера Сибири". В списке городов оказалась Тюмень.

Гид необходимо скачать на смартфон через приложение Explore Siberia. Информацию можно посмотреть онлайн или скачать себе файломн.

Здесь можно ознакомиться с общими сведениями об областной столице, климате, транспорте и местах, где можно отдохнуть. "Благодаря "черному золоту" за последние десятилетия здесь благоустроили даже самые малозначимые скверы, восстановили большинство исторических зданий и возвели единственную в России четырехярусную набережную, полностью отделанную гранитом", – написали составители.

В рубрике "Еда и кафе" можно прочитать о популярных заведениях, например, ресторанах "Чум" и "Счастье". В раздел "Развлечения и культура" включены Гилевская роща, театральный центр "Космос", природно-реабилитационный комплекс "Гнездо", набережная Туры и другие места. Здесь говорится о вариантах отдыха.

Первая версия гида охватывает пять городов – Новосибирск, Тюмень, Томск, Красноярск и Омск.

Материал составлен для того, чтобы турист, приехавший в тот или иной город, смог быстро сориентироваться и составить программу, которая позволит почувствовать дух места.

Инна Пахомова