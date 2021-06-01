Базу данных мутаций COVID-19 создали в России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Национальную базу данных геномных последовательностей коронавируса создали в России. Разработчиком выступил Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

На портале впервые будет собрана информация о мутациях вируса. Платформа включает в себя базу данных "VGARus" и программное обеспечение, позволяющее осуществлять агрегацию информации о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные.

Опубликовать мутации могут все научные учреждения страны, "занимающиеся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрировавшиеся на портале в качестве пользователей.

Платформа при необходимости может быть использована для мониторинга за другими инфекциями.