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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Базу данных мутаций COVID-19 создали в России

Общество, 10:03 18 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

Национальную базу данных геномных последовательностей коронавируса создали в России. Разработчиком выступил Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

На портале впервые будет собрана информация о мутациях вируса. Платформа включает в себя базу данных "VGARus" и программное обеспечение, позволяющее осуществлять агрегацию информации о геномах вирусов, сортировать, характеризовать и анализировать поступающие данные.

Опубликовать мутации могут все научные учреждения страны, "занимающиеся секвенированием геномов коронавируса и зарегистрировавшиеся на портале в качестве пользователей.

Платформа при необходимости может быть использована для мониторинга за другими инфекциями.

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# коронавирус

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