Более 3,5 тысяч жителей Уватского района прошли полный курс вакцинации от COVID-19

| Фото: uvatregion.ru | Фото: uvatregion.ru

Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 3 тыс. 735 жителей Уватского района с начала прививочной кампании, сообщает администрация муниципального образования.

Первый компонент вакцины получили 4 тыс. 783 жителя. Населению на выбор доступны три вида вакцин: Спутник V, "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". За период пандемии, в областную больницу № 20 поступили 5 тыс. 970 доз. Ежедневно работают 19 пунктов вакцинации в Уватском районе.

Перед процедурой пациент заполняет анкету и бланк согласия на вакцинацию, осматривается врачом и при отсутствии противопоказаний допускается к прививке. В первую очередь, вакцинацию следует пройти людям старше 60 лет, имеющим хронические заболевания.

"К противопоказаниям относят аутоиммунные и онкологические системы заболевания, а также обострение хронических заболеваний. Кроме того, к вакцинации не допускаются дети, беременные и кормящие мамы", – пояснила заведующая поликлиникой Валерия Симоненко.

Также она добавила, что спустя шесть месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции пациенту нужно вакцинироваться. Это обусловлено наличием малого количества антител, которых недостаточно для формирования естественного иммунитета.

"Все вакцины двухкомпонентные. Ревакцинацию "Гам-КОВИД-Вак" и "КовиВак" проводят через 21 день после первой прививки, а "ЭпиВакКорона" – через 14 дней. Из побочных эффектов возможны незначительное повышение температуры, озноб и болезненность в месте инъекции в первые сутки после вакцинации", – рассказала медицинская сестра прививочного кабинета Гульнара Аллахвардиева.

Врачи отмечают, что единственная возможность остановить распространение вируса – это формирование коллективного иммунитета. Это значит, что привитыми должны быть не менее 60 % населения, что составляет 8 тыс. 11 человек в Уватском районе.

Вакцинация не защищает человека от контакта с инфекцией, но способна предотвратить тяжелое течение болезни, подчеркивает Роспотребнадзор. Чтобы не стать переносчиком и источником коронавируса, необходимо продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и требования к гигиене рук.

Записаться на вакцинацию можно позвонив в поликлинику 8 (34561) 2-29-20, 2-16-96 или по единому номеру 122, на приеме у врача или в ФАПах на территориях сельских поселений, а также на портале "Госуслуги".