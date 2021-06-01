Один человек с COVID-19 умер в Тюменской области за сутки

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

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Пациент с COVID-19 скончался в Тюменской области. За сутки в регионе выявили 68 случаев болезни, выздоровели 58 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявили 14 тыс. 57 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 15,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 416 летальных исходов, полностью выздоровели 11 тыс. 205 человек.

В Свердловской области заболели 149 человек, в Челябинской области - 92, в Ханты-Мансийском автономном округе - 80, в Курганской области - 30, в Ямало-Ненецком автономном округе - 28.

Всего на сегодняшний день в России выявили 5 млн 264 тыс. 47 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 127 тыс. 992 летальных исхода, выздоровели 4 млн 839 тыс. 705 человек.