В Тюменской области среди зараженных COVID-19 много молодых

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Важно, чтобы прививались от коронавирусной инфекции не только люди старшего поколения, но и молодежь. COVID-19, к сожалению, помолодел, заболевание протекает в более тяжелых формах и дает серьезные осложнения. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, выступая на заседании Тюменской областной думы.

"Каждые сутки вакцинацию проходят от 5 до 7 тыс. человек. В регион поступило 294 тыс. 717 доз вакцины к 17 июня, при этом почти 90% уже израсходовано", - уточнила она.

Единственный способ справиться с пандемией заключается в формировании высокого популяционного иммунитета. Для этого необходимо вакцинировать 60-70% населения региона.

"Снижению заболеваемости COVID-19 способствуют и ограничительные меры. Поэтому мы совместно с полицией усилили контроль за соблюдением противоэпидемических правил, в том числе - масочного режима в общественных местах и городском транспорте. Это актуально, поскольку в Тюменской области в последнее время несколько увеличилось количество заболевших", - отметила Галина Шарухо.

Работу региональных органов Роспотребнадзора в период пандемии COVID-19 высоко оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"От действий сотрудников и руководства Роспотребнадзора зависело очень многое. Они были на передовой, работали круглые сутки, принимая взвешенные решения. Это позволило нам минимизировать последствия пандемии", - отметил глава региона, общаясь с журналистами в кулуарах областной думы.

Евгений Бабенко