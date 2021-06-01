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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области среди зараженных COVID-19 много молодых

Общество, 13:59 17 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Важно, чтобы прививались от коронавирусной инфекции не только люди старшего поколения, но и молодежь. COVID-19, к сожалению, помолодел, заболевание протекает в более тяжелых формах и дает серьезные осложнения. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, выступая на заседании Тюменской областной думы.

"Каждые сутки вакцинацию проходят от 5 до 7 тыс. человек. В регион поступило 294 тыс. 717 доз вакцины к 17 июня, при этом почти 90% уже израсходовано", - уточнила она.

Единственный способ справиться с пандемией заключается в формировании высокого популяционного иммунитета. Для этого необходимо вакцинировать 60-70% населения региона.

"Снижению заболеваемости COVID-19 способствуют и ограничительные меры. Поэтому мы совместно с полицией усилили контроль за соблюдением противоэпидемических правил, в том числе - масочного режима в общественных местах и городском транспорте. Это актуально, поскольку в Тюменской области в последнее время несколько увеличилось количество заболевших", - отметила Галина Шарухо.

Работу региональных органов Роспотребнадзора в период пандемии COVID-19 высоко оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"От действий сотрудников и руководства Роспотребнадзора зависело очень многое. Они были на передовой, работали круглые сутки, принимая взвешенные решения. Это позволило нам минимизировать последствия пандемии", - отметил глава региона, общаясь с журналистами в кулуарах областной думы.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , вакцинация , Галина Шарухо , коронавирус

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